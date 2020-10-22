【新冠肺炎】日本最快11月解除商業旅遊短期入境隔離措施

日本《讀賣新聞》10月22日報道，日本政府最快11月解除部分地區短期入境商務旅客的入境限制，可免除14天的隔離。

圖為10月1日，東京羽田機場的海關處。日本正考慮陸續放棄外國入境限制，由商業旅客開始。（Getty）

報道指出，日本政府正考慮放寬對中國、韓國、台灣等經濟關係緊密的國家及地區人士，短期商務入境的限制。

入境者須事先接受新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）檢測，到達日本後不乘搭交通工具，只會來往與工作相關的地點，避免前往人多的公眾場合，同時只限停留日本72小時。

滿足條件的人士可遞交在日本停留、出席活動的計劃書，獲批准的便可免除在旅館隔離14天的限制。

如此「商務泡泡」的對象是以商務為目的、訪日旅客較多的30個國家或地區。但像美國、印度等疫情嚴重國家，日本政府仍正研究相關措施，或等待疫情平伏以後再作決定。

日本政府較早前已正考慮豁免前往指定國家或地區出差的日本人，回國後隔離14天的限制，連同解除對方國家入境人士限制，正與多個國家磋商有關安排。目前已與新加坡、韓國及越南達成協議。

道指又引述政府官員透露，面對2021年的東京奧運，奧運觀光客亦可參考類似的做法。