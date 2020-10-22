尼日利亞示威持續2周　國際特赦組織：軍警突向集會民眾開火12死

尼日利亞10月初起爆發示威，至今持續兩星期，反對警暴及要求政府改善管治。但國際特赦組織（Amnesty International）10月21日表示，尼日利亞安全部隊10月20日晚上對兩處和平集會的民眾開火，造成最少12人死亡。

示威兩周56人死

尼日利亞民眾10月8日起示威，他們要求政府關閉警隊內的特別反搶劫小隊（Special Anti-Robbery Squad，暫譯）。該部門被指涉及敲詐勒索、騷擾、拷問及謀殺等行為。示威之後加入更大訴求，要求政府改善管治。

國際特赦組織發表報告稱，當地出現廣泛的反警暴示威，在此兩周期間有至少56人死亡，當中38人在10月20日死亡。報告引述目擊者、影片和醫院報告稱，安全部隊10月20日晚上在沒有警告的情況下，對位於當地萊基收費廣場（Lekki Toll Plaza）的示威者開火。

報告指出，示威者已在萊基收費廣場紮營兩周，在槍擊事件發生不久前，萊基收費大門的閉路電視被政府官員移除及停電。另一處示威地點是名叫Alausa的街區。組織稱，軍隊和警方在這兩處地方殺死至少12名和平示威者。

軍方：假新聞

軍方拒絕承擔萊基收費廣場槍擊事件的責任，並在Twitter標籤多個來自不同媒體的新聞報道是假新聞。

▼尼日利亞軍方指一些報道是假新聞

槍擊事件發生後，最大城市拉各斯（Lagos）及數個省份21日實施宵禁，不過示威者沒有理會宵禁令，與安全部隊對峙。拉各斯21日早晚都傳出槍聲。