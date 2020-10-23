英國及日本正式簽署自由貿易協定

英國與日本10月23日正式簽署雙邊自由貿易協定（FTA），它名為《英日全面經濟夥伴關係協定》（UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement）。

這是英國脫歐以來以獨立貿易國身份簽署的首份貿易協議。與此同時，英國與歐盟重開啟談判，冀能在年底前、達成脫歐過渡期結束後英國與歐盟的貿易協議。

英國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）和日本外務大臣茂木敏充23日在東京一同簽署FTA。英國與日本2020年6月初正式啟動貿易談判，9月11日原則上同意達成貿易協議。

日本外務省稱協議在大幅保留英國仍未脫歐，在「日本與歐盟EPA」（EU-Japan EPA ）的貿易條款。

卓慧思在與日方發布聯合聲明中稱：「它為英國企業提供進入亞太區的門戶……以及為（英國）加入跨太平洋夥伴全面及進展協定（CPTPP）鋪路。」茂木敏充也稱：「日本也歡迎英國有興趣同意加入TPP，以及會繼續提供必要的協助。」

英日這份貿易協議涵蓋製造業、創意產業、農產品等關鍵領域，使英國對日本99%的出口產品免關稅，預計將使英日貿易額增加152億英鎊，亦會令英國公司更易在日本營運。這份協議仍需兩國國會批准，之後才會在2021年1月1日生效。