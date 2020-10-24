利比亞和平露曙光　內戰雙方簽永久停火協議

持續多年的利比亞內戰有望結束，交戰雙方民族和解政府（Government of National Accord）與利比亞國民軍（Libyan National Army）10月24日簽署永久停火協議，聯合國讚揚這是該國經歷多年動盪與殺戮後的歷史時刻。

圖為10月21日聯合國秘書長代理特別代表威廉姆斯在日內瓦總部的新聞發布會上發言。（AP）

利比亞自2011年起經歷內戰，國家分崩離析，民族和解政府得到聯合國支持，利比亞國民軍則由軍人哈夫塔（Khalifa Haftar）領導，兩方不斷發生衝突，新協議終為當地和平帶來希望。

聯合國負責利比亞問題的特別代表威廉姆斯（Stephanie Williams）表示，利比亞內戰雙方代表簽署一份完整、全國性及永久的停火協議，協議立即生效。她指，雙方同意所有在前線的軍事單位與武裝團體應返回各自營區，同時所有僱傭兵及外國士兵需在3個月內離開。

內戰兩方各派5名代表組成聯合軍事委員會（暫譯，Joint Military Commission），委員會將在未來幾周再次開會，統一雙方軍隊並送走外國士兵。