【珍惜生命】日本男生大阪鬧市跳樓　壓中無辜女大學生雙雙死亡

日本發生墜樓壓死無辜路人事件，大阪梅田鬧區一名高中男生懷疑自殺，從商業中心天台跳樓，不幸壓中附近經過的女子大學生，造成兩死慘劇。

事發10月23日大阪梅田HepFive購物中心。黃昏5時50分左右，一名17歲高中男學生從天台10樓墮下，擊中一名在地面附近經過，19歲的女大學生古川賀子。兩人即時被送院救治，同日男子傷重不治，古川經搶救延至24日中午不治。

當地警方消息指，雖未有發現遺書，但從閉路電視映像可見，墜樓男子獨自搭乘電梯前往10樓，並破壞走往天台的門鎖，懷疑自殺。警方正聯絡其家長及學校，向自殺方向調查。

圖為10月23日，警方在墮樓現場搜證。被墮樓男子擊中的女子大學生，在24日宣告不治。（ANN電視截圖）

被壓中的女大學生古川當日正與朋友在附近購物，從其他閉路電視可見她被從天而降的男子擊中背後，倒地重傷。

事發HepFive購物中心又稱為「梅田HEP」，為於大阪梅田鬧區，在頂樓設有摩天輪是當地的著名地標之一，事發期間附近人群熙來攘往。

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