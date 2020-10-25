【李健熙逝世】韓國三星架構會因此變？「大公主」李富真惹關注

韓國三星集團會長李健熙10月25日因病去世，集團第三代繼承人李在鎔的時代正式啟幕，三星家族的遺產繼承問題和公司架構是否生變引發各方關注。

據韓聯社10月25日報道，韓國金融監督院資料顯示，李健熙的法定繼承人或將面臨高達10萬億韓圜的繼承税。預計適用最大股東折扣後，其繼承人仍需繳納10.6萬億韓元的繼承税。即使選擇分期繳納，每年的繳税額也將超過1萬億韓元。

2020年10月25日，韓國三星方面公布了李健熙去世的消息，並表示將根據死者和遺屬意願舉行簡樸的葬禮，謝絕弔唁和哀悼花圈。（Getty）

此外，如果以韓國執政黨正在推進的《保險業法》為準，三星生命和三星火災只能保留三星電子股票總額的3%，其餘的4億股（價值約20萬億韓元）均需出售。由此，公司架構也可能發生較大變動。

三星電子副會長李在鎔曾在5月表示，不會把企業經營權交給第四代家族繼承人，預示公司組織結構可能生變。

目前，李健熙獨子李在鎔任三星電子副會長，大女兒李富真出任新羅酒店社長，二女兒李敘顯任三星福利基金會理事，女婿金載烈任三星經濟研究所社長。

2019年7月26日，韓國首爾高等法院判決李富真與丈夫任佑宰解除婚姻關係，原吿李富真支付被吿任佑宰財產分割款141億韓圜。

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《韓國先驅報》稱，雖然李富真在婚姻上不順利，但在商業方面頗有天賦，長期佔據韓國女首富的寶座。李富真在性格和經營理念上頗有父親李健熙的風範。2001年，李富真從集團接手邊緣業務—新羅酒店，成為企劃部部長，對酒店開始大力改革。

李富真剛接手新羅酒店時，營業額為4,304億韓元。經過15年，酒店營業額在2015年達到了3.25兆韓元，增幅超過了650%。因此，李富真被提拔為新羅酒店和三星愛寶樂園的負責人，成為了三星下屬公司的首位女社長。