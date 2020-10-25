英媒：意大利首次阻止國內電訊公司與華為就5G設備簽約

英媒10月24日引述兩名知情人士表示，意大利已阻止電訊集團Fastweb與中國電訊設備供應商華為簽訂協議，為它的5G核心網絡供應設備，這是迄今意大利對華為採取更強硬立場的最明確跡象。

這一決定是在22日晚些時候的內閣會議上做出的，標志着意大利首次否決與華為簽署5G核心網絡供應協議。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月訪問意大利時稱，中國的移動通訊技術對意大利的國家安全構成威脅。

圖為一名男子在9月4日來到位於北京中國國際服務貿易交易會，走過華為的展覽場地。（Reuters）

華為強烈否認這些指控，其意大利子公司表示，已準備好接受任何審查，以證明它的技術是安全的。

意大利一名消息人士向路透社表示：「政府否決了這個操作，要求Fastweb的供應商要多元化。」

消息人士稱Fastweb已選定華為為其5G核心網絡的唯一供應商。華為及Fastweb都拒絕就此評論。

意大利總理辦公室的一位消息人士表示，意大利政府還希望評估華為是否能在5G核心網絡中發揮作用。

路透社稱雖然相比起美國的盟國（例如英國）在未來的電訊網絡建設中禁用華為設備，意大利是拒絕這麼做，但政府及業界消息人士已說，羅馬政府實際上已在5G合約這方面，採取較親美的做法。