【泰國示威】總理巴育未有如期下台　曼谷抗議者再度上街

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）未有應示威者要求在10月24日晚上辭職。在泰國禁止示威的緊急命令於22日解除後，當地迎來第一個有示威行動的周末。抗議者25日繼續上街，要求巴育辭職以及改革王室。

數以千計民眾25日在曼谷市中心示威，高呼要求巴育下台的口號。示威領袖Jatupat Boonpattararaksa表示：「假如巴育不辭職，我們一定要走出來要求他以和平的方式離職。」

泰國民眾7月起發起連場示威，要求巴育辭職及推行新憲法，他們近期亦提出改革王室。泰王哇集拉隆功對此一直未有正式表態。不過他10月23日一個舉動引起外界關注。

哇集拉隆功23日在曼谷大皇宮與數以千計向他表忠的民眾會面，在王后素提達（Queen Suthida）的介紹下，他稱讚一位名叫Thitiwat Thanagaroon的男子：「很勇敢、很勇敢、很好，謝謝你。」Thitiwat Thanagaroon曾在示威現場舉起已故國王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）的畫像。

位於曼谷的瑪希隆大學（Mahidol University）講師布坎南（James Buchanan）評論泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）當晚的舉動，稱他的評價標誌着他迄今對泰國危機最明顯的介入。他說：「我將此舉解釋為（他）發表一個訊息：國王知道示威對他權威的挑戰，但不會認輸。」