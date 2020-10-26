美國大選2020｜民主黨選民提前投票數目領先　共和黨正在縮小差距

距離美國大選2020還有9天，截至10月25日，2020年大選提前投票數已經超過了2016年提前投票總數。民主黨繼續佔據主導地位，但共和黨正在縮小差距。

據美聯社10月25日報道，2020大選投票數已超過在2016年選舉中提前投票或缺席投票的總數，因為各大州的現場提前投票開始，導致近日投票率飆升。

由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行，選民試圖在11月3日大選日避開擁擠的投票站，除了郵寄到選舉辦公室的選票之外，佛羅里達州、德克薩斯州和其他地方開放的提前投票站已經堆積了數百萬張新選票。截至美聯社報道發布之時，共有5,860萬張選票投出，超過了2016年通過郵件或親自提前投票網站記錄的5,800萬張選票。

據報道，民主黨繼續主導初步投票，但共和黨正在縮小差距。共和黨選民已經開始以現場提前投票的形式出現，這表明許多人注意到了總統特朗普（Donald Trump）關於郵寄投票欺詐的毫無根據的警吿。

報道稱，10月15日，民主黨登記選民的投票率為51%，共和黨的投票率則為25%。而到了25日，民主黨登記選民投票率仍為51%，但共和黨的上升到了31%，正在縮小與民主黨的差距。

由州和地方選舉官員公布並由美聯社追蹤的早期投票總數，並不能完全預示哪個政黨可能領先。這些數據只顯示了政黨登記情況，而沒有顯示選民支持哪位候選人。大多數共和黨選民預計將在選舉日投票。

分析人士表示，民主黨選民投票率高企，這給共和黨帶來了額外壓力，需要推動選民在最後一周，尤其是在11月3日出來投票。在競爭激烈的佛羅里達州、內華達州和北卡羅來納州，這一點尤為明顯。

競選活動通常會促使選民提前投票，這樣他們就可以在選舉日臨近的時候，集中有限的資源去爭取更多的邊緣選民。這通常可以為他們節省郵件和數碼廣吿的費用，這是資金短缺的特朗普競選團隊可能想要的，並將可能改變競選結果的意外事件的影響降到最低。特朗普競選團隊一直在推動選民提前投票，但一直收效甚微。