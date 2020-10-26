【新冠肺炎】意大利反抗疫示威　演變警民衝突

歐洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情近月迎來一波反彈，政府在加強措施以及應對反抗疫示威之間忙個不停。以意大利為例，首都羅馬10月24日有示威者上街抗議政府的防疫措施，並與警方發生衝突、最少8人被捕。

意大利極右政黨「新力量黨」（Fuerza Nova）24日在羅馬人民廣場舉辦集會，聲稱要以和平的公民抗命方式來抗議「衛生獨裁及宵禁」。約200名示威者午夜後與警員衝突，他們在場燃放與意大利國旗同色的煙花，又向警員投擲其他物件。警員將他們趕出人民廣場。今日俄羅斯電視台（RT）報道，有垃圾箱及汽車被縱火，但當地未有重大的財產損失報告。

意大利衛生部25日的數據顯示，全國錄得21,273宗新增病例、再有128人死亡。總理孔特（Giuseppe Conte）已宣布酒吧及餐廳要在下午6時關門，戲院、健身室及泳池等則要暫停開放。

同樣備受疫情困擾的，還有西班牙，政府25日公布，內閣同意頒布為期15天的緊急狀態，每晚11時至翌日早上6時為宵禁時間。

西班牙在23日成為全歐洲首個新冠肺炎病例超過100萬宗的國家，迄今已有近3.5萬人病死。

法國政府25日稱，在過去24小時錄得52,010宗新新確診個案。全國約有17%接受病毒檢測的人確診。