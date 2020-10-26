美國大選2020｜距離「決戰日」僅1周多　特朗普發力拉票

距離美國大選2020舉行僅餘一周多的時間，現任總統特朗普（Donald Trump）預計將抵達近12個州進行拉票。 美國媒體民意調查結果顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）繼續穩健抓牢對他獲勝至關重要的六個搖擺州。

據美聯社（AP）10月26日報道，特朗普不顧美國新冠肺炎（COVID-19）病例激增，也不顧白宮疫情的再度爆發，將在競選最後一週加強已經非常緊張的競選計劃，從拜登手中奪回失地，包括25日訪問緬因州和27日的內布拉斯加州之行。這兩個州都通過國會選區來決定選舉人票數，這在激烈的選舉中可能是至關重要的。僅在最後48小時，他就將舉行11場集會。

拜登也計劃重新安排自己的行程，前往競選團隊認為是他勝算關鍵的六個搖擺州，其中一些州有保證社交距離的現場活動，另一些州則有虛擬活動。27日，拜登將前往喬治亞州。喬治亞州已經有25年沒有人投票支持民主黨總統候選人了，但此次民調顯示，兩人的支持率非常接近，競爭激烈。

競選最後一週特朗普將前往12個州進行拉票。圖為在10月22日舉行的辯論會上，特朗普發言時的情況。（AP）

報道稱，選前最後時刻，人們對美國公共衛生危機的擔憂日益加深。特朗普迫切希望選民把注意力放在其他事情上，他擔心，如果選舉變成對他處理疫情的全民公投，他會輸掉選舉。而拜登正在努力確保這場競選就是疫情保衛戰，把自己塑造成一個更安全、更穩定的替代人選。

這次疫情的爆發有力地說明特朗普和拜登的競選團隊對待病毒的不同態度。25日，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）還表示不會控制疫情。特朗普也表示，只想恢復正常生活卻不積極應對病毒的傳播。

據報道，由於愈多人已提早投票已經投出，特朗普和拜登重塑競選格局面對挑戰可能會憊來愈大。拜登在大多數全國民調中領先特朗普，在許多關鍵的搖擺州擁有優勢，儘管優勢較小。