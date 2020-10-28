美國大選2020｜特朗普及梅拉尼婭兵分兩路　到多個關鍵州份造勢

美國大選迫近，尋求連任的總統特朗普（Donald Trump）10月27日一口氣到訪三個關鍵州份，爭取選民支持。另外第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）同日亦首度單獨出席競選活動。

特朗普27日分別到密歇根（Michigan）、威斯康星（Wisconsin）及內布拉斯加（Nebraska）舉行造勢集會，外界預計他可以在內布拉斯加州輕易勝出，但有分析認為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）可能成功「偷襲」，取得當地其中一張選舉人票。

內布拉斯加與緬因州（Maine）的選舉人票制度與其他州份不同，該兩個州份的所有選舉人票並非由勝者包攬，而是由國會選區決定，因此在選情激烈的情況下，一張選舉人票隨時有舉足輕重之效。

另外梅拉尼婭則前往賓夕法尼亞州為丈夫爭取支持。

至於拜登就到訪佐治亞州，當地是共和黨傳統票倉，民主黨自1992年以來的總統大選都落敗。不過拜登團隊希望利用新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，減低特朗普在當地的支持度，而拜登的競選拍檔賀錦麗（Kamala Harris）較早時亦到過佐治亞州拉票。