尼日利亞前財長獲推舉為世貿總幹事　美國表明反對

世界貿易組織（WTO）10月28日宣佈，推舉尼日利亞籍前世行常務副行長伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任總幹事人選，不過受到美國的反對。

世貿發言人表示，伊韋阿拉的總幹事提名資格會於11月9日提交總理事會批准，但遭到華府的反對。根據世貿的選舉規則，總幹事人選須獲所有成員國一致贊成才通過。

針對164個成員國進行的下任總幹事支持度調查結果顯示，伊韋阿拉在尼日利亞以外的163個成員國中，獲104票支持，而獲美國支持的韓國候選人俞明希大幅落後，因此世貿提議由伊韋阿拉出任下屆總幹事。

美國總統特朗普（Donald Trump）上台後，曾多次批評世貿的運作差劣，而且指組織傾向中國。華府並阻止提名仲裁委員會人選，導致世貿仲裁全球貿易的角色被癱瘓，而今次拒絕支持新總幹事人選，勢令世貿在可見將來出現群龍無首的情況。

世貿總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）5月宣布於8月31日正式離任，提前一年結束任期，因此世貿於6月8日開始物色繼任人選，共有8位候選人在7月獲得正式提名。經過兩輪磋商後，剩下俞明希和伊韋阿拉角逐。

伊韋阿拉曾就任尼日利亞財長和外長，亦曾在世界銀行（World Bank）以發展經濟學家的身份工作了25年，之後逐步升任為世銀的常務副行長。俞明希則是貿易專家，在該領域擁有長期工作經驗，也是韓國產業通商資源部現任通商交涉本部長。

由於進入最後角逐的兩人都是女性，因此無論由誰當選，都會成為世貿首位女性總幹事。