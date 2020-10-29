馬克龍言論得罪穆斯林　伊朗民眾示威　多國傳召法國外交官

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）被指發表「反伊斯蘭教」言論，令該國與中東多國關係惡化，伊朗10月28日出現反馬克龍的示威，多國如伊朗、土耳其、巴基斯坦等也在近日傳召法國外交官表達不滿。

法國巴黎10月16日發生持刀殺人案，一名曾在課堂展示伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammad）漫畫的教師遭斬首後，馬克龍多次捍衛有關諷刺漫畫的表達自由，又表明打擊「伊斯蘭分裂主義」，包括揚言由政府控制部分穆斯林團體，他的言論在穆斯林世界引來強烈反彈，批評他「反伊斯蘭」。

伊朗首都德黑蘭（Tehran）10月28日出現反馬克龍的示威，群眾在法國大使館外集會，不少人手持諷刺馬克龍的畫像。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發文批評馬克龍以表達自由之名支持侮辱真主信使的行為，指責馬克龍的行為愚蠢，也是對法國選民的侮辱。

In His Name

Young French people!

Ask your President why he supports insulting God’s Messenger in the name of freedom of expression. Does freedom of expression mean insulting, especially a sacred personage? Isn’t this stupid act an insult to the reason of the ppl who elected him? — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 28, 2020

事件引發中東多國出現杯葛法國貨的浪潮，在科威特（Kuwait）、卡塔爾（Qatar）、埃及（Egypt）、阿爾及利亞（Algeria）、約旦（Jordan）、沙特阿拉伯（Saudi Arabia）、巴勒斯坦（Palestine）等國都有不少網民發出罷買法國貨的貼文。

馬來西亞、伊朗、巴基斯坦等相繼宣布已傳召法國代辦表達不滿。在法國《查理周刊》最新一期刊登諷刺土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的漫畫後，土耳其也在10月28日宣布已召喚法國駐當地代辦抗議。