Sony與豪威科技已獲美國許可　繼續向華為付應傳感器

日媒10月29日引述數名消息人士稱，Sony及豪威科技（OmniVision Technologies）已獲得美國政府許可證，將恢復向華為公司部分供貨。

《日本經濟新聞》（日經）10月29日援引數名相關人士稱，全球兩大相機圖像傳感器供應商索尼公司、豪威科技將恢復向華為公司部分供貨。路透社29日稱，索尼拒絕就特定客戶發表評論，亦暫未能聯絡到豪威科技要求回應。

華為是索尼智能手機圖像傳感器的最大客戶之一。

本次獲批的手機CMOS（互補式金屬氧化物半導體）圖像傳感器，是一種將光學影像轉換成電子訊號的晶片，廣泛應用在數碼相機和其他電子光學設備中。華為上周發布的新Mate 40系列就使用索尼的圖像傳感器。

日媒10月29日稱，索尼公司、豪威科技將恢復向華為公司部分供貨。圖為華為智能協作新品發佈會。（huawei.com）

豪威是一家美國半導體公司，於2014年被一家中國基金收購，目前是上海韋爾半導體的子公司。

美國「華為禁令」2020年9月15日零時正式生效，凡有美國技術和軟件的晶片，全球非美系供應商都須停止向華為供應。

本月中旬，多名日本政府人士通過《讀賣新聞》透露，日本政府已向美方表明：現階段暫不會參與美國在通訊、互聯網等領域排除中國企業的計劃。

《日經》援引一名晶片產業高管的話稱，顯示屏與圖像傳感器之類的供應商得到供貨許可，因為這些領域被認為與「網絡安全」關係沒那麼大。一名美國商務部官員此前的講話也暴露其背後的用心：只要不涉及華為的5G業務，美國將允許越來越多的晶片公司向華為恢復供貨。