【新冠疫苗】巴西副總統反駁博爾索納羅：我們當然會買中國疫苗

巴西副總統莫朗（Hamilton Mourão）10月30日表示，巴西政府「當然」會購買正在巴西進行測試的中國新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

莫朗說：「（巴西）政府當然會購買這種疫苗。我們已經在聖保羅布坦坦（Butantan）研究所投入資源來生產這種疫苗。政府不會逃避。」

巴西總統博索納羅被指因政治原因，拒絕購買中國的新冠疫苗。圖為2020年9月22日，博索納羅在第75屆聯合國大會上的講話在紐約聯合國總部播放。（AP）

巴西副總統莫朗10月30日表示，巴西政府「當然」會購買正在巴西進行測試的中國新冠肺炎疫苗。這是他與巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）立場相矛盾的最新例子。

該國衞生部長稱會將中國製疫苗納入接種計劃一天後，博爾索納羅曾說聯邦政府不會買中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產商的疫苗。博爾索納羅不時發出批評中國言論，稱巴西人不會當中國疫苗的實驗鼠。

巴西衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）10月20日與聖保羅州長多利亞（JoaoDoria）等多位州長會晤後，宣布將購買4,600萬劑中巴兩國聯合研發的新冠肺炎疫苗CoronaVac。

博索納羅卻在10月21日表示，巴西不會購買中國疫苗。巴西衞生部也隨即發表聲明稱，無意購買中國疫苗。