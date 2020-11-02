日媒：泰王本擬11月1日飛德國　行程推遲疑事關「遙距治國」指控

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與王后素提達（Queen Suthida）11月1日出席在曼谷大皇宮舉行的宗教活動，在場2萬名支持者夾道歡迎。泰王因出席宗教及其他活動在10月上旬返國，本擬11月1日前往德國，但日媒10月2日稱泰王被指在德「遙控治國」，導致行程推遲。

日本放送協會（NHK）10月2日報道，泰王原定11月1日起前往德國。但示威者10月26日要求就泰王在德國執行公務調查。德國外長馬斯（Heiko Maas）認為他不應在當地履行管治泰國的公務，並警告說「如有被視為違法的行為，會有嚴重後果」。因此有人認為，泰王為此延遲出發。

+ 7 + 7 + 7

泰王11月1日大皇宮廣場與支持者見面，並罕有接受媒體訪問。他被英國第四頻道記者問及會跟示威者說什麼，他說：「我們一樣愛他們」（"We love them all the same"，意思應是即使他們與王室有意見分歧，王室都愛他們）。當他被問及是否有跟示威者進行妥協的空間，他說泰國是和解之國（"Thailand is the land of compromise）。泰王語畢轉身快速離開了。（編按： compromise一字除了「妥協」，亦有「和解」的意思）。