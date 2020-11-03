【維也納恐襲】趁抗疫措施生效前消遣　途人拍攝槍擊期間一片恐慌

奧地利首都維也納11月2日發生恐襲多人死傷，有現場目擊者形容事發突然，場面混亂。有網民上載片段可看見途人走避，槍手槍擊途人的情況。

圖為11月2日，奧地利維也納發生恐襲後，大批警察抵達現場搜捕槍手。（Reuters）

維也納在當地時間11月2日晚發生槍擊案，當地認定為恐襲。最少一名槍手在6個不同地方槍擊途人，造成多人死傷。新華社報道槍擊造成最少7人死亡。

維也納受新一輪新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，即將限制餐廳及夜市經營，不少民眾希望趁限制措施實施前享受晚餐。有民眾指他們在餐廳用餐期間，突然聽到槍聲和尖叫聲，有食客躲進廚房中。

槍擊發生後，大量警員包圍現場範圍，搜捕槍手。地鐵及電車已經停駛，警方呼籲當地民眾留在建築物內不要外出，包括一些逗留在餐廳中的食客。

網民上載現場片段

事發不久後，有網民上載槍擊現場片段，有片段顯示大批人群逃離現場，背景夾雜呼叫和餐具雜物跌在地上的聲音；有片段顯示有傷者倒臥在血泊中，有途人正嘗試救助；更有片段拍攝到槍手槍擊途人，途人倒地後不久槍手折返補槍的情況。

維也納警方在Twitter呼籲，指網民應把片段交予警方，而不要直接上載至社交媒體上。