美國大選2020│QAnon支持者贏得眾議院議席　陰謀論進入主流政壇

以支持網上陰謀論組織「QAnon」而聞名的美國共和黨眾議院候選人格林（Marjorie Taylor Greene），周二於所代表喬治亞州西北部的眾議院競選中獲勝，歷史性地贏得眾議院議員一席。這個選舉結果意味着，無論特朗普最終能否連任，陰謀論派系已經成功走入美國主流政壇。

在進行初選時，格林和拍檔神經外科醫生科萬（John Cowan）原本遭到黨內領袖的蔑視，原因是早前有報導稱她曾表示認同「Q」這個陰謀論中的發起者的說法，指總統特朗普暗殺了戀童癖人士。QAnon在2017年開始在網絡討論區出現，其核心理論為包括希拉里、奧巴馬和拜登在內的民主黨及荷里活名流實際上是一群崇拜撒旦的戀童陰謀組織成員，販賣並殺害兒童。

聯邦調查局曾警告，這種偏離主流的觀點或構成了國內恐怖威脅。不過，在今屆選舉之前，不少QAnon在各地都有集會，聲援共和黨總統候選人特朗普。

不過，最終她仍於八月份獲得提名，而共和黨亦選擇支持她，特朗普更稱她為「未來的共和黨明星」。其後，喬治亞州參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）在競選活動中公開表示支持她，路易斯安那州眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）也「轉軚」支持格林。由於民主黨候選人奧斯達德（Kevin Van Ausdal）因家庭和個人原因退出了選舉，最終令格林在這個保守派地區取得明顯優勢。

陰謀論的聲音或已成功走入美國國會。(Getty Images)

陰謀論正式進入國會

雖然目前尚未得知誰人入主白宮，但格林的當選經已意味着她將把帶偏見的歷史和陰謀論帶入國會。她過去曾在網絡上撰寫大量與QAnon陰謀論相關的文章，聲稱穆斯林不應被允許在政府任職，指控猶太血統富商索羅斯（George Soros）與納粹合作，又稱QAnon是個「值得傾聽的愛國者」。此外，她亦曾表示2017年於夏洛茨維爾（Charlottesville）舉行白人至上主義集會是「進一步完善精英議程的內幕工作」。

不僅如此，格林一直以來都在繼續散布錯誤信息和爭議。例如，她在9月的一則帖文中宣稱「兒童是不應該戴口罩」。她還曾在Facebook上展示自己拿著槍械的相片以及民主黨代表的照片。