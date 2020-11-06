【新冠肺炎】美國單日確診12萬宗創新高　法國意大利也破以往紀錄

在全球等待美國大選結果出爐之際，這個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家在11月5日新增最少120,276宗確診個案，連續第2天打破單日紀錄。同時法國、意大利及希臘的確診個案亦創單日新高。

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路透社5日報道，美國所有地區爆發疫情，令該國同日新增最少120,276宗確診個案，是連續第2天創下單日新高。據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）大學數據，美國同日錄得1,187宗死亡個案。

約翰斯・霍普金斯大學數據在香港時間11月6日下午3時24分顯示，美國確診個案累計達9,609,569宗，死亡個案累計達234,937宗。

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與美國一洋之隔的歐洲的疫情同樣持續。法國公共衛生總監5日公布，該國過去24小時新增58,046宗確診個案，令法國的單日確診個案在4天內再度創下新高。累計個案目前達1,601,367宗。另外，法國死亡個案新增363宗，累計增至39,037宗。

意大利衞生部5日表示，該國過去24小時已登記34,505宗新增確診個案，是其迄今最高的單日紀錄。衞生部亦公布，該國出現445宗與新冠肺炎相關的死亡個案。意大利自疫情開始以來已登記大約824,879宗感染個案，共有40,912人因為新冠肺炎而死。

希臘衞生機構5日公布，該國新增2,917宗確診個案及29宗死亡個案，均創下疫情以來新高。希臘自疫情爆發以來共記錄49,807宗確診個案及702宗死亡個案。