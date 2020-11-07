美國大選2020 ｜拜登反超前　特朗普Twitter連發推文指控喬州賓州

美國大選（US election）結果會因喬治亞州（Georgia）重新點票而延遲揭曉，賓夕法尼亞州（Pennsylvania）亦有可能重點選票。美國總統特朗普（Donald Trump）此時先後發布數則Twitter推文指控賓州，以及質問喬州。

美國大選2020點票過程峰迴路轉，從特朗普的推文看來，他愈來愈緊張。他先是連發5條推文抱怨賓夕法尼亞州點票「不公正」，再發一則推文質問喬治亞州：「喬治亞州不見了的的軍方選票在哪裏？它們發生什麼事？」

他在這個系統的第一則推文，指控位於賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia）在選舉完整性方面有腐敗的歷史。不過一如以往眾多推文，他沒就這個指控提供證據。

特朗普發布這些推文的背景是，其競選團隊11月5日就選舉涉嫌有舞弊情形入稟數州，惟喬治亞和密歇根州的個案迅速被法官駁回。賓州上訴法庭則允許共和黨和特朗普陣營的觀察員近距離監督費城處理郵遞選票之過程。

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

特朗普在往後的推文寫道：「這是我們所知道的。我們必須回到州的層面來看看這個泥沼最初是如何形成的。（賓夕法尼亞州）州長沃爾夫和州最高法院公然違反美國憲法。制定這些規則和法規的權力屬於立法機關……」

「他們無視了這一點，無視了憲法。現在我們把它帶到點票地點，令人髮指的是，觀察員，那些代表着誠實和透明度的『哨兵』被排除在外。賓夕法尼亞州以一種可怕的、無法無天的方式行事……」

「……希望這事會在美國最高法院得以糾正。而且，那些遲於選舉日之後送達的選票是非法的，這正是總統一直在說的。」

「在特殊情況下，最高法院能夠在幾天內作出裁決。』（上述內容由）前獨立檢察官斯塔爾說。」

特朗普在香港時間11月7日發推文，點名批評賓夕法尼亞州長沃爾夫和州最高法院公然違反美國憲法。沃爾夫是美國民主黨人。（特朗普Twitter帳戶截圖）

斯塔爾2020年1月加入特朗普的彈劾案辯護律師團隊。1990年代彈劾美國總統克林頓（Bill Clinton）的獨立檢察官亦正是斯塔爾。

↓特朗普之後獨立發一則推文：「激進左翼民主黨人對共和黨參議院攻擊，總統一職變得更重要！」

With the attack by the Radical Left Dems on the Republican Senate, the Presidency becomes even more important! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

↓以下這則推文，是這個一系列中最後一則。特朗普稱有軍方人士所投的選票不見了，但同樣沒有提供理據。

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

這位美國現任總統在發推文前不久，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的得票率先後在喬州及賓州以微弱優勢反超前特朗普。