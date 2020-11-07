美國大選2020｜賓夕法尼亞約4萬票成焦點之際　拜登傳會宣布勝選

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）被傳或在數小時內宣佈勝選之際，共和黨緊急要求最高法院介入賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的點票。美國媒體Axio及《新聞周刊》分別稱拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris）會在北京時間早上約9時或10時發表講話的消息。

當地共和黨人要求，在投票日之後送抵當地的票要分開存放。負責管理選舉的最高級官員已下令工作人員照辦。

該州最高法院批准延期3天執行，但最高法院拒絕這麼做。不過賓夕法尼亞州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）已告訴地方選舉官員稱，將那些票分開處理，因最高法院仍未就是否介入做最後決定。

費城選舉委員會主席迪利（Lisa Deeley）11月6日稱費城可能還需要數日方能完成點票，目前還有約4萬張選票沒有統計，但不包括軍人及海外公民的選票。

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最新消息是有接近7000張票的點算結果會在1小時內公布，當中包括3200將有損的選票，以及約3800張軍方及海外公民的票。當地仍有阿利根尼縣（Allegheny County）約35000張票待點。

賓州官員認為，最終點票結果可能需時數天才出爐。

費城市長肯尼（Jim Kenney）認為，當地最終點票結果可令拜登拿下賓夕法尼亞州，呼籲總統特朗普（Donald Trump）應大方承認落敗，以及祝賀拜登當選。

賓夕法尼亞已有96%選票經點算，拜登得票率49.5％，特朗普得票落後0.2百分點，為49.3%。