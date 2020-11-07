美國大選2020｜拜登未正式宣布勝選　稱將取3百選舉人票贏得選舉

美國大選（US election）點票進仍在進行之際，在數個關鍵搖擺州票數超前的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於11月6日在特拉華州發表演說。他稱自己會以「明顯的多數（票數）」贏得這場選舉，並在邁向取得300張選舉人票。當選總統的門檻是270張選舉人票。

↓拜登團隊在演說結束後，於他的YouTube帳戶發布影片。想觀看是次演說的，直點擊觀看：

拜登在演說開場白中，並沒如一些媒體預期正式宣布勝選，但他說數字「已告訴我們一個清楚而有說服力的故事」，就是他們將贏得這場選舉。

他稱：「我們還沒有明確的（選舉）結果，但是我們將贏得這場選戰。我們正邁向取得300多張選舉人票。」

他在演說中談及一些州份的點票數據，並稱他將會在賓夕法尼亞州、亞利桑那州、及內華達州勝出。他稱賓州、喬治亞州「翻盤」，讓他們邁向獲得300張選舉人票門檻，普選票也得逾7400萬張，締造美國總統候選人得票空前紀錄。

已開始計劃未來施政

拜登稱選民以選票授權他要做好防疫、振興經濟、改善氣候變遷、解決系統性種族歧視等問題，也希望國家團結而非撕裂。

他還要選民知道，他並非坐等開票，而是已經開始籌劃施政腳步，包括5日已與副手賀錦麗（Kamala Harris）及專家們開會討論公共衛生與疫後經濟復甦等問題。

▼拜登在美國時間11月6晚發表演說，稱自己將會勝出。請點擊放大觀看：

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場地數天前起 已加強保安

拜登與賀錦麗的演說場地，位於特拉華州威爾明頓（Wilmington）的會議中心外。早在數天前起，保安人員已用高高的圍欄及汽車包圍講台作保安用途。

▼11月6日，上街民眾跳舞，為選舉集會平添歡樂的氣氛：

拜登想當選 尚欠17票

美聯社及《紐約時報》等美國大型媒體仍未宣布拜登當選，惟拜登在關鍵搖擺州密歇根州和威斯康辛州勝出，一些關鍵州份普選票得票率都領先，他當選的機會看來較美國現任總統特朗普（Donald Trump）為大。

美國以至國際社會的焦點，現時都落在賓夕法尼亞州及喬治亞州，這2個州份分別有選舉人票20張及16張。拜登已手握253張，距離當選所需的門檻270票，僅欠17票。

▼11月3日至6日，有人在上街集會或遊行時持槍，想看更多照片，請點擊放大觀看：

▼想看更多11月6日及5日美國多個票站點票以及民眾上街表態的情況，請點擊放大觀看：