【新冠肺炎】丹麥214人體內病毒與水貂有關　病毒變種影響未明

丹麥的血清研究所、斯塔滕斯研究所（Statens Serum Institut）11月5日公布，自6月起已在214人身上發現與水貂有關的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。惟他們只在12人身上及5個水貂養殖場中，找到與水貂有關並已變種的新冠病毒。

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）6日稱，目前未知與水貂有關的變種新冠病毒會帶來甚麼影響，但不應對它是否會影響疫苗的功效而下定論，現時未有證據證明它有這種影響。

世衛領導抗疫的技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，世衛正與區域辦事處合作，在有水貂養殖場的地方檢查生物安全情況，以防止跨物種傳播。丹麥政府已計劃撲殺國內全部水貂，及在國家北部實施新一輪嚴格封鎖，以阻止變種病毒由動物傳染人類。

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范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指，丹麥正採取措施，防止有新的動物品種成為新冠病毒的溫床。世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）稱，其他動物養殖業，如養豬及家禽業，有很嚴格的生物安全措施來防止病毒跨物種傳播。