美國大選2020｜特朗普連番炮轟選舉舞弊　再遭Twitter標籤

美國大選結束多天，多個州份的點票仍未完成。總統特朗普（Donald Trump）11月7日在Twitter連發多文，批評選舉舞弊，但隨即遭Twitter方面標籤，指有關內容存在爭議和可能產生誤導。

特朗普7日在Twitter連珠炮發，指「數萬張選票在3日選舉日晚8點後才被收到，這是非法的，完全並輕易改變了賓夕法尼亞州和其他某些州的選舉結果。另外，數十萬張選票被非法禁止監督……」

他又稱「……，這也將改變許多州的選舉結果，包括賓夕法尼亞州——大家都認為在選舉夜（我）會輕鬆在賓夕法尼亞州獲勝，然而卻只看到大幅領先優勢的消失，沒有人被允許可以去長時間監督發生了什麼……」

特朗普形容「……糟糕的事情發生在那些沒有法律存在的地方。車堵住點票室的門，窗戶被厚紙板蓋住，這樣觀察人員就看不見裏面。有壞事發生在裏面。巨大的變化發生了！」

他亦轉發共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）的帖文，稱「人們現在尖叫着要停止計票，我們要求透明（因為法律觀察員被拒絕進入點票室）！」並稱自己在這場選戰中大勝。不過這些帖文全部都被Twitter標籤和隱藏。

對於特朗普指選舉不公的指控，美國有線電視新聞網（CNN）報道，聯邦選舉委員會主席温特勞布希（Ellen Weintraub）表示沒有任何形式的選舉舞弊的證據，亦沒有非法投票的證據。