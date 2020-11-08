美國大選｜拜登表明勝選感謝國民　特朗普拒認敗選將採取法律行動

【美國大選2020】多間美媒11月8日報道民主黨候選人拜登（Joe Biden）擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）勝出大選後，拜登發文感謝美國人民選擇他，又稱會做「全美國人的總統」。特朗普則拒絕承認落敗，他表明將展開法律行動，又稱選舉未結束。

個人簡介改為「候任總統」

拜登把自己的Twitter簡介改為「候任總統」，他發文稱獲美國民眾支持自己領導國家感到榮幸，他承諾無論大家是否投票支持自己，都會努力成為全美國人的總統。

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

拜登之後又發表聲明稱，感謝美國民眾對他和拍檔賀錦麗的信任。他表示在面對史無前例的難關，美國民眾的投票人數破紀錄，這再一次證明民主在美國心中跳動。而選舉曲終人散，拜登表示是時候放下憤怒和敵對言論，一同團結和治癒國家。

▼11月6日，上街民眾跳舞，為選舉集會平添歡樂的氣氛：

特朗普斥「冒充勝利者」

拜登勝選消息傳出後，特朗普拒絕承認落敗，他稱將展開法律行動挑戰選舉結果，揚言「選戰未完結」。

特朗普發聲明表示「我們全都知道為何拜登急於錯誤地冒充勝利者，還有為何他的媒體盟友都那麼盡力嘗試幫他，他們不想真相揭曉。」特朗普又稱「簡單事實就是這場選戰遠未結束。」

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