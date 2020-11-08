美國大選｜拜登當總統　抗俄更優先　對華政策不會逆轉但料將放緩

分析認為美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）執政後不會逆轉現行抗中政策。但拜登強調國際合作，視俄羅斯為首要威脅，也期待與中國在符合美國利益的議題合作下，抗中力道應會有所放緩。

▼英美數個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統等朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

中央社11月8日報道，拜登（Joe Biden）搶下賓州的20張選舉人票後，累計拿到279張選舉人票，超越270張當選門檻，確定2021年1月20日入主白宮，成為美國第46位總統。

作為全球霸權的美國，外交政策動見觀瞻。曾經擔任前美國總統奧巴馬副手的拜登，外交團隊主要來自奧巴馬時代官員。

美國大選：圖為美國前國家安全顧問蘇珊賴斯2014年3月21日在白宮出席新聞發布會。（AP）

目前拜登外交團隊中，最被認為有可能接任白宮國安顧問與國務卿的布林肯（Antony Blinken）與蘇珊賴斯（Susan Rice），都曾是奧巴馬政府的高階外交官員。另外，民主黨智囊蘇利文（Jake Sullivan）、鮑爾（Samantha Power）、助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）等幾位主力要角也都曾在奧巴馬任內擔任要職。

曾在奧巴馬時代擔任國防部次長、美國國防領域罕見的女性軍事專家弗盧諾伊（Michèle Flournoy）則可能重返五角大廈，出任國防部長職務。

美國大選2020：拜登上場後，在過去4年全球局勢已出現變化的情況下，他未必會全面延續奧巴馬的外交政策。圖為10月31日美國前總統奧巴馬（左）為民主黨總統候選人拜登（右）來列密歇根州站台。（AP）

抗俄優先 中國亦敵亦友

《外交事務》（Foreign Affairs）在3/4月號刊登的拜登署名文章，清楚闡述拜登外交政策。在談到中國政策時，拜登直言必須對中國採取強硬態度，否則中國將繼續搶奪美國與美國企業的技術與智慧財產權，還會透過補貼國有企業提供不公平的優勢，主導未來技術與產業。中國也正進行長期計畫，透過擴大全球影響力，推動自己的政治模式並投資未來科技。

從這篇專文可以清楚看到，拜登應不致從川普的抗中政策撤退，但拜登將揚棄川普的單邊外交政策，尋求國際共同合作對抗中國，並重新領導世界因應新挑戰。

雖然拜登確實看到中國近年來在經濟議題的惡意掠奪與企圖擴大國際影響力，但拜登在選前接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪時指出，目前對美國構成最大威脅的國家是俄羅斯，中國則是最大競爭者，確認美國未來的對手將是俄羅斯，中國則是亦敵亦友。

美國大選2020：圖為中國國家主席習近平與時任美國副總統拜登在北京人民大會堂會面。（Getty）

不贊成與華全脫勾

他在給華文媒體《世界日報》的專文中也表示，會在符合美國利益領域與中國合作，包括公共衛生與氣候變遷。

作為拜登首席外交顧問，布林肯9月在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）視訊對談上表示，中國是美國經濟、科技、軍事及外交上最大挑戰，但不贊成與北京完全脫鉤（decouple），強調美中關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方，重點在於如何取得平衡。

蘇利文與坎貝爾去年在《外交事務》的投書中也指出，美國應該尋求一個可以同時挑戰中國，又能與其並存的策略，確保美國利益優先，確保競爭優勢，並在全球治理上尋求與中國合作。

這些論述清楚說明，拜登上任後，仍會尋求與中國在國際議題合作與雙邊往來，不會全面對抗。因此，儘管他延續川普的抗中政策，但力道上應會有所放緩。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：