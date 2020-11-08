美國大選2020｜特朗普拒認輸想打法律戰　難獲共和黨內支持

美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）在2020年大選中勝出，但現任總統特朗普（Donald Trump）仍不認輸，誓言透過司法途徑，希望扭轉形勢。但對於特朗普的一意孤行，共和黨「大佬」多半緘默不願附和，特朗普孤掌難鳴。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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對於拜登勝出，共和黨「大佬」雖然保持緘默，但也未和特朗普站在同一陣營。面對特朗普一意孤行執意啟動法律大戰，包括參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在內多名「大佬」都沉默不表示意見，或對特朗普的策略採取中立態度，避免過度涉入。美國媒體報道，共和黨人有意識地疏離特朗普，以免對自身帶來不當影響。

▼共和黨人在Twitter祝賀拜登勝選，想看那些「反骨」推文，請點擊放大觀看：

美國媒體稍早報道，拜登7日搶下賓夕法尼亞州（Pennsylvania）20張選舉人票後，累計拿到273張選舉人票，超越270張當選門檻，將於2021年1月20日入主白宮，成為美國第46位總統。

消息傳出時，特朗普正在維珍尼亞州（Virginia）斯特爾（Sterling）的特朗普國家高爾夫球俱樂部（Trump National Golf Club）打高爾夫球。

特朗普不輕言認輸，在拜登跨過當選門檻後，立即透過競選團隊發出聲明，表示選戰尚未結束，並說拜登急於宣布勝選，是因為不希望真相被揭露，他的法律團隊下周起將展開司法訴訟。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：