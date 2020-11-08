美國大選｜Lady Gaga發布擁抱合照　恭賀拜登賀錦麗當選

美國媒體11月7日報道，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出美國大選2020。著名歌手Lady Gaga同日在社交媒體上發布一張自己與拜登擁抱的相片，祝賀拜登和民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選。

美國大選：美國著名歌手Lady Gaga 11月7日在Instagram發布自己與拜登擁抱的相片，祝賀對方當選。（Instagram@ladygaga）

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Lady Gaga 7日在Instagram發布相片，並附上一段文字。她說：「拜登、賀錦麗，以及美國人民，你只是向世界展示人類見過的（事物中），其中一個最偉大的、善良且勇敢的行為。」

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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▼美國總統當選人拜登在拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

▼Jennifer Lopez發布性感熱舞影片慶祝拜登與賀錦麗當選：

除了Lady Gaga外，還有不少明星7日在網上祝賀或慶祝拜登當選。當地KOL巴勒莫 （Olivia Palermo）發布與拜登的合照，歌手Justin Timberlake的妻子Jessica Biel貼出與拜登握手的相片，天后Jennifer Lopez更是在Instagram發布自己跳性感熱舞和抖動翹臀的影片。