以色列總理恭賀拜登勝選　同時感謝特朗普

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2020美國大選結果基本落定，雖然特朗普（Donald Trump）依舊拒絕承認敗選，但各國領導人已先後向勝選的拜登（Joe Biden）發往賀電。不過相較於英法德加等傳統美國盟友，以色列的表態則令人頗為感慨。

11月8日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在Twitter連發兩文，先恭賀拜登與賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）勝選，再對特朗普表示感謝。

內塔尼亞胡提及與拜登「40年悠久而溫暖的個人關係」，稱「我知道你是以色列的好朋友」，期待二人為兩國的特殊盟友關係加進合作。

而後，內塔尼亞胡又另外發文，感謝特朗普對以色列和對其本人的友誼，乃至感謝特朗普承認以色列首都耶路撒冷，認可以色列對戈蘭高地之主權，強硬對待伊朗，並推動以色列與眾阿拉伯國家的和平協議。

以色列是美國最緊密而特殊的盟友，在美國戰略優先考量中，以色列甚至排在英國之前。而內塔尼亞胡政府與美國近兩屆政府關係更為微妙。

奧巴馬政府期間，美國拒絕在巴勒斯坦-以色列問題上為內塔尼亞胡政府站台，定居點、1967邊界等問題持續為美以關係帶來齟齬。奧巴馬政府面對伊朗核問題時的談判態度，也令以色列不滿，內塔尼亞胡曾就中、美、英、俄、法、德六國2013年同伊朗在日內瓦就伊核問題達成的「日內瓦臨時協議」感到強烈不滿，批評這是一個「歷史性的錯誤」。

而在特朗普上任後，特朗普一反奧巴馬政府的中東政策，在阿以關係、伊朗政策等問題上採取一系列行動，受到內塔尼亞胡政府的熱烈歡迎。

內塔尼亞胡在Twitter該表態遭來網友熱議。其中網友@EloraRahi的評論收到最多按讚：「在那些會支持特朗普的人中，我們以為你將是站在最前的那位。選舉結果未定，正在對（民主黨）欺詐進行調查，總統也沒有承認。然而，你就是這樣感謝承認耶路撒冷為首都並搬遷美國大使館的那位的……」

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