以色列總理恭賀拜登勝選　同時感謝特朗普

2020美國大選結果基本落定，雖然特朗普（Donald Trump）依舊拒絕承認敗選，但各國領導人已先後向勝選的拜登（Joe Biden）發往賀電。不過相較於英法德加等傳統美國盟友，以色列的表態則令人頗為感慨。

11月8日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在Twitter連發兩文，先恭賀拜登與賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）勝選，再對特朗普表示感謝。

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

內塔尼亞胡提及與拜登「40年悠久而溫暖的個人關係」，稱「我知道你是以色列的好朋友」，期待二人為兩國的特殊盟友關係加進合作。

而後，內塔尼亞胡又另外發文，感謝特朗普對以色列和對其本人的友誼，乃至感謝特朗普承認以色列首都耶路撒冷，認可以色列對戈蘭高地之主權，強硬對待伊朗，並推動以色列與眾阿拉伯國家的和平協議。

Thank you @realDonaldTrump for the friendship you have shown the state of Israel and me personally, for recognizing Jerusalem and the Golan, for standing up to Iran, for the historic peace accords and for bringing the American-Israeli alliance to unprecedented heights. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

以色列是美國最緊密而特殊的盟友，在美國戰略優先考量中，以色列甚至排在英國之前。而內塔尼亞胡政府與美國近兩屆政府關係更為微妙。

奧巴馬政府期間，美國拒絕在巴勒斯坦-以色列問題上為內塔尼亞胡政府站台，定居點、1967邊界等問題持續為美以關係帶來齟齬。奧巴馬政府面對伊朗核問題時的談判態度，也令以色列不滿，內塔尼亞胡曾就中、美、英、俄、法、德六國2013年同伊朗在日內瓦就伊核問題達成的「日內瓦臨時協議」感到強烈不滿，批評這是一個「歷史性的錯誤」。

而在特朗普上任後，特朗普一反奧巴馬政府的中東政策，在阿以關係、伊朗政策等問題上採取一系列行動，受到內塔尼亞胡政府的熱烈歡迎。

內塔尼亞胡在Twitter該表態遭來網友熱議。其中網友@EloraRahi的評論收到最多按讚：「在那些會支持特朗普的人中，我們以為你將是站在最前的那位。選舉結果未定，正在對（民主黨）欺詐進行調查，總統也沒有承認。然而，你就是這樣感謝承認耶路撒冷為首都並搬遷美國大使館的那位的……」