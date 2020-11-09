美國大選2020｜賀電姍姍來遲　美國沙特關係或將有變

在沉默數十個鐘頭後，沙特阿拉伯終於在周日（11月8日）祝賀拜登（Joe Biden）贏得美國大選。

據沙特通訊社報道，香港時間周一凌晨，沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）和穆罕穆德王儲（Mohammed bin Salman，簡稱MBS）祝賀拜登與賀錦麗（Kamala Harris）贏得美國總統大選。

沙特通訊社報道補充到：「薩勒曼國王讚揚兩國國家和人民之間獨特、悠久和緊密的關係，各方都希望在各級別加強發展該關係」。

當其他阿拉伯國家競相為拜登慶賀時，沙特阿拉伯的實際領導人MBS王儲向坦桑尼亞總統的連任表示了歡迎，而對拜登的勝選卻姍姍來遲。路透社9日發文認為，這與MBS和特朗普密切的關係相關。

拜登在競選活動中，承諾會重新評估與沙特阿拉伯的關係，要求沙特對記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殘忍殺害等事承擔更多責任，並呼籲終止美國在也門戰爭中對沙特的支持。路透社報道稱，MBS與特朗普的關係，放緩了國際社會就卡舒吉記者被害、也門戰爭、女性人權等問題對沙特的批評，而這些領域現在可能成為拜登與沙特阿拉伯之間的摩擦點。

沙特阿拉伯是特朗普對伊朗實施「極限施壓」政策的熱情支持者。但拜登曾表示，他將帶美國重返奧巴馬政府時期與伊朗、中、俄、法、英、歐盟簽定的「伊朗核協議」。