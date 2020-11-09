愛沙尼亞極右翼政黨領袖：美國大選被操縱　拜登腐敗

愛沙尼亞政府聯盟中的極右翼政黨領導人們於當地時間周日（11月8日）譴責美國的選舉結果是人為操縱的，並稱當選總統拜登（Joe Biden）為「腐敗」，在其他盟友譴責這一評論時引發了政治危機。

作為北約和歐盟成員，愛沙尼亞仰仗美國的支持以對抗來自俄羅斯的「安全威脅」。

據當地網站德爾菲（Delfi）報道，極右翼的愛沙尼亞保守人民黨（Ekre）主席、愛沙尼亞財政部長小赫爾姆（Martin Helme）表示，「我認為這些（美國）選舉是毫無道理的」，其父親老赫爾姆（Mart Helme），也即愛沙尼亞內政部長亦表示，「拜登（Joe Biden）和亨特（Hunter Biden）是腐敗分子」。

在上周的2020美國總統選舉中被拜登擊敗的美國現任總統特朗普（Donald Trump）在沒有證據支撐的情況下，持續指責拜登及其兒子亨特（Hunter）在中國和烏克蘭從事不道德的商業行為。拜登否認這些指控。

與此同時，愛沙尼亞外交大臣因薩魯（Urmas Reinsalu）譴責了赫爾姆父子的「瘋狂」表態。愛沙尼亞總理拉塔斯（Juri Ratas）和總統卡爾朱萊德（Kersti Kaljulaid）也一併譴責了赫爾姆父子的表態，卡爾朱萊德在一份聲明中說：「我感到傷心與尷尬」，這對父子「破壞了我們與盟國的關係，並令人對愛沙尼亞的民主選舉產生質疑」。

2020年10月16日，愛沙尼亞總理拉塔斯在布魯塞爾歐盟峰會上與法國總統馬克龍交談，拉塔斯所帶領的愛沙尼亞中間黨在國會中有25席。（Reuters）

愛沙尼亞現任拉塔斯政府與保守人民黨組建了執政聯盟，保守人民黨在愛沙尼亞國會101席中擁有19個席位，在15個部長級職位中擔任5個。

直言不諱的赫爾姆父子在政府執政的1.5年中引起了很多政治動盪，包括曾於2019年底嘲笑芬蘭新首相馬林（Sanna Marin，34歲）為「女銷售員」，並質疑她領導芬蘭的能力，以至於愛沙尼亞政府需為此正式致歉。