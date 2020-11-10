【新冠肺炎】拜登公布疫情工作組名單

美國總統當選人拜登（Joe Biden）在11月9日公布他的Transition Covid-19 Advisory Board（暫譯：過渡Covid-19顧問委員會）名單。這是他自7日宣布勝選以來首個白宮工作職位提名。

美國的新冠肺炎疫情一直沒有控制住，這與特朗普政府的防疫政策有關。（AP）

拜登陣營11月9日發表聲明公布13人小組名單。

工作小組有3名聯席主席：穆爾蒂（Vivek Murthy）、凱斯勒（David Kessler）以及努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）。

除了以上3人，小組成員還包括伊曼紐爾（Ezekiel Emanuel）；博里奧 （Luciana Borio）；布萊特 （Rick Bright）；加萬德（Atul Gawande）；貢德爾 （Celine Gounder）；莫里塔（Julie Morita）；奧斯特霍姆（Michael T. Osterholm）；佩斯（Loyce Pace）；羅德里格斯（Robert Rodriguez），以及古斯比（Eric Goosby）。

其中穆爾蒂是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在2014年任命的醫療總監，但在2017年被美國總統特朗普（Donald Trump）撤職。

小組成員中有一人亦與特朗普有「牙齒印」。他就是美國衞生及公共服務部屬下的生物醫學高級研究與發展局（BARDA）前主管布萊特（Rick Bright）。他4月23日表示，相信被調職與他跟特朗普唱反調，反對倡議用瘧疾藥品治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人有關。

拜登發表勝選演講，誓言擊敗新冠肺炎疫情（點擊圖集瀏覽）：

此外，拜登團隊新成立的過渡網站上列出了「7點抗疫計劃」，包括確保所有美國人都能獲得定期的、可靠的及免費的檢測；改正個人防護裝備的問題；就引導社區如何走出疫情，提供清楚、一致、基於證據的指引，以及向學校、小企業及家庭提供資源，以及保護長者及其他高風險群體。他在計劃中亦提及中國：「重建以及擴大防禦，以預測、預防、減輕大流行的威脅，包括那些來自中國的威脅。」