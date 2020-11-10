美國大選2020｜特朗普競選團隊在賓夕法尼亞州提訴訟

美國現任總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊11月9日在關鍵州份賓夕法尼亞州（Pennsylvania）向當地聯邦法院提出訴訟，尋求法院頒發緊急禁令，阻止州政府發出前副總統拜登（Joe Biden）在美國大選2020勝選的證明。

特朗普拒絕承認自己在美國大選2020落敗。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

他的競選團隊法律顧問摩根（Matt Morgan）當天在一份聲明中表示：「只是基於賓夕法尼亞州的選民選擇何種方式投票，（選票）就有不同標準（的處理方法），我們相信這種雙重選舉系統會導致潛在的欺詐選票在沒有適當驗證或監督（的情況下）被點算」。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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訴訟書中指出，他們質疑郵寄投票系統缺乏透明度和可驗證性。

根據《紐約時報》數字，截至美東時間9日下午6時31分，賓夕法尼亞州已開出98%選票，拜登得票率49.69%，特朗普得票率49.02%，落後前者0.67個百分點。拜登在賓州已獲得20張選舉人票。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：