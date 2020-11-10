印尼：亞太15國預計11月15日簽署RCEP

印尼貿易部長阿古斯（Agus Suparmanto）11月10日表示，預期亞太15國將在11月15日舉行的領導人視像峰會簽署全球最大貿易協定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

阿古斯表示，東盟10國及中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭的領袖預計將在11月15日舉行的峰會完成有關RCEP的談判。他表示「RCEP將於2020年11月15日簽署。」他還說，這項「策略式」協定將促進印尼對其他簽署國的經濟出口。

印尼經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）表示，RCEP將可協助此區域的國家，擺脫新冠肺炎（COVID-19）疫情造成的經濟低迷，加速邁向經濟復蘇。

圖為中國國務院總理李克強（右）與印度總理莫迪（左）2019年11月在泰國出席RCEP會議時握手，印度在同年12月宣告退出RCEP（Getty）

RCEP的15個成員國之前在6月底發表聯合聲明，重申今年簽署RCEP協議的承諾，並表明RCEP將對之前退出談判的印度保持開放，聲明提到「自RCEP談判2012年啟動以來，印度一直是重要參與方。我們相信印度加入RCEP將對地區的進步和繁榮作出貢獻。」