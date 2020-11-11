美國大選2020｜菅義偉文在寅或12日分別與拜登通話

2020年美國大選（US Election）未正式結束，現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認敗選，表示自己將贏得選舉，但是據日韓媒體報道，日本首相菅義偉與韓國總統文在寅都可能將在11月12日與民主黨候選人拜登（Joe Biden）通電話，兩人之前都已祝賀拜登勝選。

日本媒體報道，菅義偉或最早12日與拜登通電話，力圖構建信賴關係。圖為2020年9月14日，菅義偉以絕對優勢當選執政黨自民黨總裁，成為新任日本首相（AP）

▼拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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共同社報道，日方目前正在與拜登方面積極協調，尋求在11月12日或11月13日上午與拜登通話。日本官房長官加藤勝信11日在記者會上說「正在協調在適當的時機舉行。」日方也想借此促成菅義偉在2021年1月前後訪美。

菅義偉此前已經在Twitter祝賀拜登勝選，但據日本外務省幹部透露，菅義偉仍想通過致電「直接表示祝賀」，以盡快建立雙方的信賴關係。

報道稱，菅義偉預計將在電話會談中，說明把美日同盟作為日本外交基軸的政府方針，確認美日合作實現「自由開放的印度太平洋」的重要。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

韓聯社則報道，韓國總統府青瓦台11月11日表示，正在與美方就文在寅和拜登11月12日通電話一事展開協調與溝通，報道稱，雙方將討論多項事務，包括實現朝鮮半島無核化、建立永久和平機制、通過深化經濟合作加深韓美同盟關係、應對氣候變化等。