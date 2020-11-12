美國大選2020 | 特朗普大選後首度現身　向退伍軍人致敬

美國大選結束後超過一周，多間傳媒推算敗選的總統特朗普（Donald Trump）在11月11日首度現身公開場合，出席退伍軍人節（Veterans Day）活動。

特朗普與副總統彭斯（Mike Pence）冒雨到阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向退伍軍人致敬，並向無名戰士墓（Tomb of the Unknown Soldier）獻上花圈。。他們在儀式結束後隨即離開，並沒有發言。

特朗普在11月11日冒雨出席退伍軍人節活動，向無名戰士致敬。今次亦是自美國大選結束超過一周後，首度現身公開場合。（Reuters）

特朗普到場前，透過白宮發表聲明，讚揚美國退伍軍人對國家的貢獻，包括擊敗獨裁者和恐怖份子，為本土及海外保障自由。他表示自己作為美國總統，鼓勵大家透過公眾及私人活動，向退役軍人的付出表達感謝。

至於拜登則與妻子在費城出席退伍軍人節活動，向在韓戰中陣亡的美軍將士致送花圈。他之後會與權力交接團隊會面，聽取簡報。