IAEA指伊朗繼續提煉濃縮鈾　並憂慮朝鮮狀況

國際原子能機構（IAEA）11月11日稱，伊朗繼續提煉低濃縮鈾，其庫存量已經超出2015年伊朗核協議可容許的上限，同時德黑蘭方面亦已安裝首台先進離心機。

美聯社取得IAEA向成員國提交的報告，當局指截至11月2日，伊朗的低濃縮鈾庫存量為2,442.9公斤，比8月25日報告提到的2,105.4公斤明顯增加。而當地同時將提煉鈾的純度升至4.5%，超出協議容許3.67%的水平。

IAEA亦指，伊朗在納坦茲（Natanz）的地下核設施安裝IR-2m型離心機，但尚未向該機組供應製取濃縮鈾的六氟化鈾（uranium hexafluoride）。根據2015年伊朗核協議，德黑蘭方面只可使用第一代的IR-1型離心機。

伊朗在2015年與美國、德國、法國、英國、俄羅斯及中國簽訂《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱「伊朗核協議」），容許伊朗庫存最多202.8公斤的低濃縮鈾，阻止伊朗擁有核武，並換取國際社會的經濟援助。不過美國在2018年單方面退出後，伊朗多次違反協議內容，惟當局仍繼續容許IAEA人員到當地全面視察。

另外IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）同日在聯合國大會上發言，指對朝鮮的核活動感到非常憂慮，形容平壤持續進行核計劃是明顯違反安理會協議。不過朝鮮駐聯合國代表則批評IAEA是西方國家的政治工具，揚言對方不放下敵對態度前，朝陽永遠不會與IAEA有往來。