大眾汽車：烏魯木齊廠房沒有被強迫勞動員工

大眾汽車（Volkswagen）稱在新疆烏魯木齊的廠房沒有出現強迫勞動的問題。公司就其繼續在新疆經營廠房的決定進行辯護。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。而即使北京政府堅稱那些指控並非真實，仍有跨國企業與新疆切斷連繫。

大眾汽車集團（中國）行政總裁馮思翰（Stephan Wollenstein）在北京接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，公司因歷史緣故曾有被迫勞動的人協助生產汽車。他說這肯定是不能接受的情況，因此公司確保其生產場地不會有強迫勞工。他說：「這是我們已特別在烏魯木齊檢查過，而我可向你確保，我們沒有強迫勞工。」

圖為2013年8月29日，位於上海大眾汽車位於烏魯木齊的生產線有一部新的Santana駛出。(Getty)

大眾汽車在1937年由當時執政的納粹黨成立。

當他被問及他能否絕對肯定他所說的事，以及確保廠房內的烏魯木齊民眾，沒有一人是來自教育營。他說不能。

馮思翰說：「我們嘗試控制我們公司的有關過程，包括人事過程，即是例如意即在招聘人手時盡可能用最佳的方式。而這減少我們面對一些風險，即是發生一些我們不想發生以及不符合我們標準的事。但我猜我們永不能達到100%確定。」

大眾在烏魯木齊聘請約600人，每年生產約2萬部汽車。