美國大選2020｜中國外交部祝賀拜登　稱尊重美國民眾選擇

中國外交部11月13日祝賀美國總統當選人拜登（Joe Biden）勝選。外交部對拜登致以祝賀、表示尊重美國民眾的選擇，同時稱理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

美聯社、NBC、CNN、BBC等在美國時間11月7日報道，拜登已拿下賓夕法尼亞州，取得足夠選舉人票入主白宮，成為第46任美國總統。不過之後美國現任總統特朗普（Donald Trump）一些未承認落敗。美國時間11月12日，《紐約時報》等眾多美國媒體宣布拜登拿下亞利桑那州。這意味着即使不算賓州結果，拜登也已拿下270票。

外交部發言人汪文斌11月13日主持例行記者會。澎湃新聞記者提問稱已注意到近日有更多國家領導人和國際組織負責人祝賀拜登勝選，包括聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也通過發言人公開向拜登表示祝賀。記者問中方對此有何評論？

汪文斌稱中國一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，中方尊重美國人民的選擇，北京向拜登先生和賀錦麗女士（Kamala Harris）表示祝賀，同時中國稱理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

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可見，與加拿大、英國、法國、德國等美國盟國，乃至與拜登家族有淵源的愛爾蘭等國迅速確認拜登勝出並予以祝賀不同，中方依舊保留「拜登先生」和「賀錦麗女士」的措辭，而非「準總統」及「準副總統」，並稱「理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定」，相信要待得美國兩派形成共識（譬如特朗普承認敗選），又或是美國國會1月6日清點選舉人團票，正式宣布勝選人之後，中國才會將拜登稱作「準總統」。

拜登亦陸續在11日與一些國家領袖通電，包括澳洲、日本、韓國。拜登團隊稱澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與拜登討論過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的挑戰，以及就全球經濟復蘇打下基礎。

日本首相菅義偉祝賀拜登當選，以及拜登對於他在日本權力過渡進行時穩定領導表示讚賞。

拜登亦與韓國總統文在寅通電話，拜登稱讚韓國在應對疫情方面的領導力，以及拜登說他期待就朝鮮構成的挑戰與文在寅合作。

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