拜登孫女與特朗普女兒曾老友合照　家族鬥法無阻下一代友情

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣布勝出總統大選，但現任總統特朗普（Donald Trump）則拒絕承認落敗，並發動法律戰。這兩位長者立場不同，過去也不時互相批評，但原來他們的後代娜奧米（Naomi Biden）和蒂法尼（Tiffany Trump）則是朋友兼大學同窗，更曾老友鬼鬼合照。

26歲的拜登孫女娜奧米和27歲的特朗普女兒蒂法尼曾同時就讀賓夕法尼亞州大學（University of Pennsylvania）。二人均在2016年畢業，她們是「書友」外，在畢業後2年仍有聚會。

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娜奧米和蒂法尼曾在2018年6月9日到紐約蒙托克（Montauk）觀看明星Jaden Smith的演出。蒂法尼當時在Instagram分享她和娜奧米的合照，相片以黑白照的形式呈現，相中二人肩並肩，面露笑容，而蒂法尼亦在照片中加入2個互相扣連的紫色心型圖案。

《每日郵報》報道，從她倆同行朋友布林肯（Allegra Blinken）在Instagram分享的影片可見，娜奧米和蒂法尼頭碰頭地相鄰而坐，舉止親密，娜奧米甚至親吻蒂法尼的面頰，彷似一對親密姐妹。

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