美國大選｜美媒：拜登陣營考慮找希拉里擔任駐聯合國大使

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣布自己贏得美國大選後，美國媒體11月12日引述消息人士報道，拜登陣營考慮找前國務卿希拉里（Hillary Clinton）擔任駐聯合國大使。

《華盛頓郵報》11月12日報道，據一位不願透露姓名的知情人士說，拜登陣營正私下討論提名希拉里擔任美國駐聯合國大使。報道指出，此舉背後的考慮在於拜登陣營認為這是強調該職位在政府內重要性的方式，同時，在全球合作及美國於全球舞台角色消退之際，把希拉里放在這個職位能夠提升聯合國本身的聲望。

美國霍士新聞也報道稱，有關希拉里提名消息傳出時，正值拜登試圖改變世界各國領導人對美國外交關係的看法之際，拜登說「我要讓他們知道，美國回來了。我們將重返遊戲。」。

拜登（右）與副手賀錦麗（左）11月7日晚上發表勝選演講，美國進入權力過渡階段。（AP）

希拉里2016年曾競選美國總統，但最後輸給了特朗普（點擊圖集瀏覽）：

希拉里曾是2016年民主黨的總統候選人，但是她最後敗給了當時的共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）。希拉里和拜登都曾在奧巴馬（Barack Obama）政府裏就職，希拉里曾擔任國務卿，而拜登擔任的是副總統。

希拉里8月份曾被問到是否願意在拜登政府中就職，她當時回答說，暫時還沒有考慮過這個問題，因為她現在正把精力放在幫助拜登和賀錦麗（Kamala Harris）當選，所有人都應該把精力放在這件事上。希拉里又說：「所以，我到目前為止還沒有想過是否會為下屆政府服務的事情，我會盡我所能去幫忙。」