美媒：拜登傳有意提名　聯儲局前主席耶倫擔任財長

美國總統當選人拜登（Joe Biden）預計將於數個星期內宣布內閣成員名單。包括聯儲居前主席耶倫（Janet Yellen）被視為可能成為財長的人選之一。

2017年9月20日，美國聯邦儲備委員會時任主席耶倫在華盛頓舉行的新聞發佈會上講話。（新華社）

據美國彭博社11月14日報道，知情人士說耶倫是角逐財長職位的人選之一，並指出她因此取消至少一個演講活動。

耶倫在2014年2月至2018年2月間擔任聯儲局主席，橫跨奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）政府。她卸任後加入智庫布魯金斯學會（Brookings Institution），是學會的傑出院士。

她學界資深歷厚，「實戰」經驗亦豐富。2013年350名經濟學者聯署去信奧巴馬，支持她擔任聯儲局主席。他們的理據是，她早就次按危機提出警告、領導風格民主，以及決心創造更多職位。

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美國《國會山報》13日報道，耶倫在拜登競選期間，有向拜登提供建議，就後疫情的經濟議題向拜登團隊做簡報。她亦已建議議員通過另一個刺激經濟方案，並警告說沒這個的話，美國經濟會面臨更深及永久的損害。

除了耶倫，美國聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）前聯儲會副主席弗格森（Roger Ferguson）據報也是財長人選。

「拜登內閣」的組成成為政界及財金界的焦點之一。拜登11日宣布委任克萊因（Ron Klain）出任白宮幕僚長。但除此之外，拜登未公布任何內閣主要成員人選及人事決定。