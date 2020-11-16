【新冠肺炎】疫苗專家：料民眾2021年冬天恢復正常生活

與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作研發新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗的德國生物新技術公司（BioNTech）聯合創辦人沙欣（Ugur Sahin）預期，疫苗推出並有高接種率後，2021年冬季民眾就可以重過正常生活。

輝瑞與BioNTech聯手研發的疫苗在第3期臨床試驗初步分析顯示，它對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的有效率為超過90%。

英國廣播公司（BBC）11月15日發布BioNTech聯合創辦人沙欣的訪問，沙欣指若一切進展順利，疫苗有望在2020年底至2021年初開始分發，目標是在2021年4月之前，在全球分發3億劑疫苗。

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沙欣直言，夏季感染率會下降，如疫苗接種率高，預計直到2021年冬季，民眾應能重過正常生活。他亦有信心疫苗可以把病毒傳播率減少一半，大幅降低新增感染個案。

有4.3萬人參與輝瑞與BioNTech疫苗的臨床試驗。被問及疫苗對長者的效果是否如對年輕人的一樣，沙欣希望未來3周內可以更加了解，但暫時未知道接種兩劑疫苗後，免疫力可以維持多久。

至於疫苗的副作用，沙欣稱接受測試者的接種部位會有輕微疼痛，並持續數天，部分人則出現輕微至中度發燒，沒有出現嚴重副作用，毋須暫停或中止試驗。