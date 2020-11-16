拜登勝選｜華為希望拜登上場後　彼此關係可以「重置」

中國電訊設備供應商華為的首席技術官（首席技術總監）斯坎蘭（Paul Scanlan）稱無論美國政府有任何變化，「總有重置（reset）彼此關係及其他東西的機會。」他管理的部門是集中做5G網絡的配置。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月15日報道斯坎蘭的訪問內容，稱華為對於公司及華府能擱置分歧以及共同解決兩者問題仍然「樂觀」。

斯坎蘭在接受CNBC主持人卡帕爾（Arjun Kharpal）訪問時稱，「當然，在之前的政府，我們有很多挑戰。」他所指的是特朗普政府對華為實施的制裁。

斯坎蘭稱華為一直在與消費者及供應商「應對這些挑戰」，而除此之外，華為對雙方能解決彼此歧異仍「樂觀」。他說：「我們歡迎有更多對話，對話帶來理解，然後是信任，再來就是人們能一起做生意。」

他在訪問中看來尋求淡化一些國家對華為的「信任」問題，堅稱公司在與全球政府進行交易時都持開放態度。他強調說，如一個政府「想檢查（華為）的產品，我們就向其展示，我們展示產品中所有東西。」

斯坎蘭稱：「他們可帶他們的專家來，或帶我們去見他們的專家，而我們可以坐下來，以及展示產品是可靠的。我們在全世界都這麼做。」