特朗普傳擬制裁華企與官員　外交部促美國與中方相向而行

美國媒體11月15日引述高級華府官員報道，總統特朗普（Donald Trump）會在任期尾聲實施一系列強硬政策，鞏固其將遺留下來的對華政策。但報道說，不要期待美國對台灣有新的重大舉動。中國外交部發言人趙立堅回應此事，敦促美方同中方相向而行。

彭博社記者11月16日在外交部發言人趙立堅主持的例行記者會上提及，包括彭博社在內一些媒體稱特朗普政府高級官員稱他會在剩餘數周任期對華採取強硬政策，就此尋求中方對此評論。

趙立堅回應說。推動中美關係健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。中方歷來主張，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。中國敦促美方同中方相向而行，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關係健康穩定發展。同時，中方將繼續堅定維護自身主權、安全和發展利益。

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Axios於15日報道，當中國在印度、香港和台灣都表現出侵略性，以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致全球第二波的「封城」，特朗普會試圖令已宣布勝選的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）未來難以扭轉既有的中國政策路線。

報道指出，特朗普政府官員計劃對更多被指控參與違反新疆和香港人權或威脅美國國家安全的中國公司、政府實體和官員實施制裁或貿易限制。

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報道引述官員表示，不要期待美國會對台灣有新的重大舉動，或關閉更多中國駐美領使館。

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