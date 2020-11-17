彭博創新經濟論壇王岐山籲合作　保爾森另指拜登應與華雙邊談判

中國國家副主席王岐山11月16日在2020年彭博創新經濟論壇上對全球經濟合作等議題發表了演講，對此有分析認為，在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即將成為新任美國總統之際，中方的表態一定程度上對中美關係的未來作出暗示。

美國前財長保爾森（Hank Paulson）11月16日稱，將上場的拜登政府應與中國進行新一輪的雙邊談判。

他說：「我們需要處理不單是貨物，還有服務方面的結構及過程問題。協議應該分階段進行，有定期的交付，從更容易解決的問題開始，以產生力量去解決棘手的問題。」

保爾森還呼籲從所謂的「反身互惠」轉變為「目標互惠」，以確保全球兩個最大經濟體之間的戰略競爭不會導致美國在全球封閉起來。

保爾森兩年前警告說，美中關係正處於建立經濟鐵幕的軌道上。 他在16日說，不幸的是，他的許多預測都發展出來了。

中國國家副主席王岐山11月16日在2020年創新經濟論壇上對全球經濟合作等議題發表了演講。（Reuters）

中國國家副主席王岐山在題為《同舟共濟 務實創新 共塑未來》的主旨演講中表示，為了使人民生活儘早恢復常態、全球經濟健康發展，各國應在「共建同舟共濟的疫情防控合作機制」、「共建協同共進的創新合作網絡」，「共建普惠共贏的開放型世界經濟」以及「共建理性包容的社會氛圍」這四個方面採取行動。

王岐山指出，各國應秉持科學精神和生命至上理念堅決遏制疫情蔓延態勢；應摒棄零和博弈思維，減少創新要素流動障礙；應堅定不移地維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制並旗幟鮮明反對單邊主義與保護主義；應在承認差異的情況下通過平等協商的方式實現合作共贏。

作為本次論壇舉辦方之一的彭博社對此刊文稱，中國領導人在過去4年中經常發表關於鼓勵自由貿易與推進全球化的言論，這與美國總統特朗普（Donald Trump）推行的「美國優先」政策形成了對比，王岐山的表態也在暗示，即使未來拜登政府致力於擺脱單邊主義的困擾，中國也將保持類似的態度。

另一方面，文章還指出，在中方承認拜登勝選的情況下，中美關係仍有可能會持續緊張，此外拜登過去曾多次批評過中國採取的外交政策與人權狀況。