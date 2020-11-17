【新冠肺炎】美國上周新增逾百萬宗確診　平均每日超過1100人死亡

根據約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至香港時間11月17日上午7時25分，美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案累計增至逾1,118萬宗，死亡個案超過24.7萬宗。

根據路透社統計，美國上周錄得逾100萬新確診個案，全國除了夏威夷以外所有州份的感染個案有上升趨勢。截至11月15日的一周，死亡個案增加12%，平均每日有逾1,100人死亡。

冠狀病毒跟蹤項目（The COVID Tracking Project）的數據顯示，截至11月15日，美國有超過6.9萬人住院。另外有約一成接受檢測的人結果呈陽性，意味上周每315位接受檢測的人士就有1人確診。艾奥瓦州、堪薩斯州和南達科他州的確診率超過五成。

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美國下周迎來感恩節，不過多個州份因應疫情收緊防疫措施。加州宣布關閉大部份非必要室內商店，要求市民於住所以外的地方戴口罩。密歇根州宣布高中和大學停止面授課堂，並禁止堂食和關閉娛樂場所。全國第三大城市芝加哥實施十人限聚令。費城禁止堂食和來自不同家庭的室內聚會。