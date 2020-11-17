泰王室遇示威下走親民路線？泰王坐新地鐵　「廢妃」參觀曼谷商店

泰國爆發多場民眾示威，矛頭直指向王室與泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），在此風波期間，泰王與其他王室成員則到處參觀、與支持者見面，大走親民路線，當地媒體報道，泰王與王后素提達（Queen Suthida）11月14日為新地鐵站揭幕，期間為多名支持者手寫訊息，至於今年10月才剛復位的「廢妃」詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）則參觀曼谷一間商店。

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泰國曼谷11月14日有數以千人示威，要求巴育（Prayut Chan-ocha）政府下台及呼籲王室改革，同日泰王夫婦出席曼谷市郊一個地鐵站的揭幕儀式，也吸引數以千計王室支持者到場等候，有支持者表示「有些人想他下台，但我們要走出來支持他，顯示所有泰國人都愛他。」

泰王夫婦當天試坐新地鐵，泰王夫婦在車廂內端正坐着，其他多名王室職員跪坐在地上的畫面，引來網絡熱議及西方媒體報道，此背後與泰國傳統有關，按照當地禮儀，泰王地位崇高，平民與泰王不能「平起平坐」。

German newspaper BILD has a story on King Vajiralongkorn’s absurd Skytrain trip, noting that everybody apart from the king and queen had to sit on the floor pic.twitter.com/nmaZPcbcrb — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 15, 2020

另一泰國王室成員、泰王妃子詩尼娜11月13日則到訪一間親王室組織的旗下商店，當地媒體報道，她在店內觀看各種泰國商品，包括披肩、手袋等，並與民眾親切合照。

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