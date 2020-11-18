蓬佩奧在波蘭抨擊中國宗教政策　中方：指手劃腳誣衊抹黑

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月16日與波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）共同主持召開第三屆促進宗教自由部長級會議，蓬佩奧對中國宗教政策提出批評，台灣外交部長吳釗燮也通過錄制影片方式發言。中國外交部發言人趙立堅11月18日回應稱，蓬佩奧慣於借所謂「宗教自由」等問題對其他國家指手劃腳、誣衊抹黑。

中國外交部官網11月18日指，發言人趙立堅在當天舉行的例行記者會上表示，蓬佩奧慣於借所謂「宗教自由」等問題對其他國家指手畫腳、誣衊抹黑，對此中方已多次表示堅決反對，此外中方也堅決反對有關國家伙同美國干涉別國內政。

趙立堅指出，台灣是中國不可分割的一部分，中方奉勸有關國家切實恪守一個中國原則，尊重中國主權，不要為「台獨」分裂勢力提供舞台，不要同台當局發生任何形式的官方接觸，任何違背一個中國原則、挾洋自重、破壞兩岸關係的圖謀和行徑註定不會得逞。

趙立堅稱，目前美國國內的宗教狀況令人擔憂，這與美國國內存在長期性、系統性的種族歧視問題有關，根據蓋洛普和皮尤中心的一份民調數據顯示，75%的美國穆斯林認為美國社會對穆斯林有嚴重歧視。他稱，美國等極個別國家政客應該多照照鏡子，停止利用宗教問題干涉別國內政。中方也奉勸有關國家不要被美國所利用、甘當美國的棋子。

第三屆促進宗教自由部長級會議於11月16日在波蘭首都華沙召開，當天應邀發言的吳釗燮在影片中表示，許多國家忙著對抗疫情，威權政權卻趁機將其意志強加於宗教少數族群，例如新疆的穆斯林族群正遭受難以言喻的恐怖迫害，他們顛沛流離、受盡肉體欺凌及精神折磨。

中國駐波蘭大使館回應稱，蓬佩奧等極個別國家政客在波美合辦的第三屆「促進宗教自由」部長級會議上捏造事實、顛倒黑白，公然攻擊抹黑中國宗教自由，中方對此堅決反對，中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由，各類信教群眾近2億人，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5,500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處，事實有目共睹，不容任何人歪曲詆譭。